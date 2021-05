Riecco Bale, tripletta da record: “Quando sono felice gioco bene…”

Il gallese sembra mandare un messaggio a José Mourinho

Il Tottenham vince 4-0 contro lo Sheffield United e ringrazia la vena realizzativa di Gareth Bale. Il gallese torna a siglare un tris dopo tantissimo tempo. Come sottolineato da ESPN, infatti, l'esterno non metteva a segno tre reti dal lontano 2018 quando aveva giocato la Coppa del Mondo per club con il Real Madrid. Addirittura era dal 2016, invece, che Bale non realizzava una tripletta contro una squadra europea. Anche in quel caso, sempre con la camiseta blanca, ma nel 2016.