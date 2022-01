Rinviata Tottenham-Arsenal, gli Spurs non ci stanno: “Servono chiarezza e coerenza”

La nota ufficiale del club inglese

"Siamo spiacenti di annunciare che la partita contro l'Arsenal è stata rinviata. Siamo estremamente sorpresi che la richiesta dell'Arsenal sia stata accolta. Noi stessi siamo stati estromessi dalla Conference League per un numero di casi di Covid più che significativo. Avevamo la necessità di rinviare la partita contro il Leicester, in quella occasione, ma la nostra istanza non è stata accolta. Il rinvio è stato ratificato solo una volta che lo ha chiesto il Leicester. L'intenzione originariamente connessa alle linee-guida diffuse dalla Federazione era quella di porre rimedio al problema dei contagi da Covid [...] Non riteniamo che fosse quella di occuparsi di indisponibilità slegate dal Covid. Verosimilmente ora siamo di fronte alle conseguenze non intenzionali delle norme. Ma è importante che ci siano chiarezza e coerenza nell'applicazione".