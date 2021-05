Rio Ferdinand consiglia il Chelsea: “Chiamino Aguero e lo prendano subito!”

L'ex difensore sul futuro del centravanti argentino

Finalista di Champions League col suo Manchester City, Sergio Aguero dirà addio al club inglese a fine stagione. Sul suo futuro tanti rumors. Per il Kun si parla infatti di Barcellona ma non si escludono anche altre piste come la Serie A - con Inter e Juventus molto interessate - oppure la clamorosa permanenza in Premier League. Proprio a proposito di quest'ultima possibilità, Rio Ferdinand, storico ex calciatore del Manchester United e della Nazionale inglese, ha voluto dare un consiglio... al Chelsea.