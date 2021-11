Rio Ferdinand elegge Ten Hag: “Al Manchester United serve uno come lui”

Parla l'ex Red Devils a proposito del futuro mister

Sono settimane intense quelle che si vivono in casa Manchester United . La posizione del mister Ole Gunnar Solskjaer resta in bilico e solo una serie di risultati positivi potrebbe cambiare la situazione. In Inghilterra si parla ormai da tempo del suo possibile sostituto e anche una bandiera come l'ex difensore Rio Ferdinand sembra avere le idee chiare su chi sarebbe perfetto per guidare i Red Devils dopo il norvegese.

Intervenuto a FIVE, il suo podcast su Youtube, l'ex centrale inglese ha detto: "Prendo come esempio Antonio Conte. Un manager come lui entra in un nuovo ambiente e senza peli sulla lingua dice: 'io sono così. Se sei con me bene, altrimenti via'. Questa leadership è la differenza tra un buon allenatore e un top manager. Ecco, io non conosco personalmente Ten Hag, ma quello che sta facendo all'Ajax è davvero un lavoro fantastico. Ricordiamoci che l'Ajax non è assolutamente un club piccolo, ma è il più importante in Olanda e ogni giorno hanno la pressione di dover vincere ogni partita. Ci sono ovviamente differenze con il Manchester United ma la pressione di dover vincere è la stessa". Insomma, Ferdinand vota Ten Hag per il dopo Solskjaer...