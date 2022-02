Rio Ferdinand: “Il City ha la Premier in pugno. Guardiola gioca senza un attaccante”

Le parole dell'ex difensore inglese

Rio Ferdinand ha analizzato il cammino del Manchester City in Premier League. L'ex difensore dello United ha ammesso la supremazia della squadra di Pep Guardiola nel campionato inglese. Nel corso del suo podcast Five with Vibe, l'inglese ha inoltre affermato come l'allenatore spagnolo domini le partite senza un vero attaccante in avanti. Ecco le sue parole:

"Non è ancora finita in termini di punti, ma penso che il Manchester City sembri un po' troppo calmo nelle partite. Il City sembra avere sempre tutto sotto controllo. Non hanno partite difficili o momenti in cui pensi: "Oh mio Dio, non avranno successo, saranno battuti". Sono tutti calmi. A proposito, Pep Guardiola lo fa senza un vero attaccante. Infatti ha mostrato il dito medio a tutto il campionato e a tutti i media che ad inizio stagione ne dubitavano".