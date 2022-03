Rio Ferdinand su Conte: “Sarei sorpreso se decidesse di rimanere al Tottenham”

Le parole dell'ex difensore inglese

"Non credo che Conte resterà al Tottenham dopo l'estate. Tutto questo può essere giudicato guardando le notizie nei media e la formazione che ha. Penso che potrà dire con calma che non sapeva che la situazione era così critica e non si sentirà in colpa per la sua partenza. Non è uno che se ne pentirà. Sarò molto sorpreso se rimarrà al Tottenham".