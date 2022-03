Riquelme: “Messi non è più lo stesso, ma con lui possiamo vincere il Mondiale”

Le parole dell'ex calciatore argentino

"Se siamo candidati alla vittoria del Mondiale? Ogni volta che c'è Messi, sì. Abbiamo il migliore di tutti. Non ho dubbi che sarà un grande Mondiale. Perché l'Argentina sia vicina a raggiungerlo, abbiamo bisogno che stia bene. Bisogna avere sempre fiducia in Messi. Dobbiamo capire che Messi non è più quello di dieci anni fa. Si è reinventato nel tempo. All'inizio accelerava ed era più veloce con la palla e senza. Non tirava i calci da fermo, ora calcia meglio di tutti. È un genio, gli voglio molto bene. È meraviglioso vedere che sul nostro campo giocherà il miglior giocatore del mondo . È un piacere. Quando ce lo hanno chiesto, abbiamo detto che per noi era un lusso. Vedere Messi alla Bombonera sarà bellissimo, ci divertiremo molto".