Rissa tra ragazzini a Scordia dopo match tra allievi: emessi nove Daspo

I provvedimenti del Questore di Catania

Brutti episodio accaduti nel match tra Gymnica Scordia – Libertas Catania valevole per il torneo Allievi Under 17 Provinciali. I fatti si riferiscono ai tafferugli verificatisi, all’interno del campo comunale di Scordia, lo scorso 6 maggio, quando, al termine dell’incontro, alcuni giocatori hanno accerchiato e aggredito gli atleti della squadra ospite, mentre esultavano per il risultato ottenuto.