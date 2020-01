Rivoluzione Bayern Monaco, cinque big diranno addio

E’ un Bayern Monaco costretto ad inseguire, quello fin qui protagonista in Bundesliga. I bavaresi occupano infatti il secondo posto in classifica, a quattro lunghezze di distanza dal Lipsia capolista. Un rendimento che non soddisfa la dirigenza, che, secondo quanto raccolto dalla Bild, è pronta ad attuare una vera e propria rivoluzione in estate.

PARTENZE – Sono almeno cinque i pezzi da novanta che potrebbero lasciare il Bayern nei prossimi mesi: Thiago, Thomas Muller, Manuel Neuer, Javi Martinez e Jerome Boateng. Giocatori che sarebbero rimpiazzati attraverso una cospicua campagna acquisti, per la quale sono già pronti ad essere investiti 110 milioni di euro.

