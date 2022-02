Robertson avvisa il Liverpool: “Con l’Inter sarà dura. E’ una squadra che lotta”

Le parole del terzino dei Reds

"L'Inter sta andando molto bene in Serie A, lotta per il vertice e cercherà di continuare a spingere su tutti i fronti. Sarà incredibilmente dura. Ci attende una partita difficile in trasferta e dobbiamo dare il meglio di noi e fare quello che abbiamo fatto nelle ultime sei-otto settimane. Se lo facciamo otterremo un risultato positivo. Una volta che il sorteggio è terminato, ti entusiasmi e non vedi l'ora di affrontare quella sfida. Non vediamo l'ora: giocheremo in uno stadio iconico, fantastico. Sono sicuro che il pubblico sarà fantastico e avremo con noi un grande supporto di tifosi in trasferta".