Roma, Arteta chiude la porta per Maitland-Niles: “E’ un nostro giocatore”

Le parole del tecnico dei Gunners sull'obiettivo di mercato dei giallorossi

Il nome più caldo del mercato in entrata della Roma è Ainsley Maitland-Niles. L'esterno destro inglese classe 1997 ha infatti accettato la proposta contrattuale della società giallorossa: l’intesa ormai raggiunta tra le parti rappresenta un importante step nella trattativa. In questo momento manca solo l'intesa tra i capitolini e l'Arsenal, squadra in cui in questo inizio di stagione ha trovato poco spazio.