Roma, Fonseca: “Abbiamo analizzato il ko contro l’Atalanta. Con il Cagliari serve una grande partita”

L’allenatore della Roma, Paulo Fonseca, parla alla vigilia della gara contro il Cagliari: “Domani farò qualche cambio, serviranno forze fresche e dobbiamo vincere. Non siamo di buon umore, è normale dopo un ko come quello di Bergamo. Abbiamo analizzato la partita di domenica, cercando di capire quali siano stati gli errori da non commettere più. Il Cagliari è una buona squadra, proveranno a colpirci in contropiede, da parte nostra servirà una grande partita. Smalling non convince nella difesa a 3? Non è vero, è stato fuori per diversi giorni e sta ritrovando il ritmo partita”.