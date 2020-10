Roma, Fonseca: “Cska Sofia ha battuto il Basilea e non va sottovalutato”

Le parole dell’allenatore giallorosso Fonseca alla vigilia della gara contro il Cska Sofia: “Dovremo mantenere la concentrazione alta e avere l’atteggiamento giusto per non dare loro fiducia. Per me è importante avere l’atteggiamento giusto. Non dobbiamo dimenticare che ha battuto il Basilea nei preliminari. È una squadra che gioca bene in profondità, bene nell’uno contro uno. Ora non so cosa accadrà, hanno cambiato allenatore in settimana. Noi non dovremo farli giocare e dare loro fiducia”.