Roma, Fonseca: “Esonero? Ho sempre sentito l’appoggio del presidente”

Non è un buon momento per la Roma e il tecnico Fonseca è sulla graticola. C’è chi dice che rischia l’esonero se contro la Spezia domani non dovessero arrivare i tre punti. “Ho sempre sentito l’appoggio del presidente da quando è qui. Anche oggi abbiamo parlato, per me non c’è nessuna questione aperta”. Paulo Fonseca consolida la sua posizione, dopo il ko nel derby e l’eliminazione dalla Coppa Italia, e guarda all’immediato match di campionato, in programma ancora contro lo Spezia: “Sfortunatamente abbiamo qualche problema di formazione – dice il mister della Roma in conferenza stampa -. Pedro non sta bene, Mkhitaryan è in dubbio e vedremo domani come starà, mentre Dzeko ha avuto una contusione durante l’ultima partita e ieri ha avvertito un fastidio, dunque non sarà del match. Il mio rapporto con lui? Io devo concentrarmi sull’incontro di domani e sui giocatori che avrò a disposizione”.