Roma, Fonseca: “Ho già comunicato a Tiago Pinto i nomi per migliorare la squadra. Inter e Juve favorite per lo scudetto”

L’allenatore della Roma Paulo Fonseca ha parlato alla vigilia della gara contro il Crotone: “Veniamo da una partita dispendiosa dal punto di vista fisico come quella contro la Sampdoria. Probabilmente per domani farò 2-3 cambi. Sono fiducioso per quanto riguarda il mercato, la società sa quali sono le necessità per migliorare questa squadra. Io ho già parlato con Tiago Pinto e gli ho fatto i nomi dei giocatori che possono alzare il livello della Roma. Favoriti per lo scudetto? Continuo a dire Juventus ed Inter, le squadre che hanno fatto più investimenti”.