Roma, Fonseca: “La sconfitta di Napoli non mina le nostre certezze. Domani voglio vedere una bella gara”

Per la Roma è già tempo di archiviare la dura sconfitta contro il Napoli, domani i giallorossi scenderanno in campo per la penultima gara del girone di Europa League, dove l’avversario di turno saranno gli svizzeri dello Young Boys.

LE PAROLE DI FONSECA

Fonseca parte subito dal tema calendari, con i giallorossi che non hanno ancora mai avuto la possibilità di giocare un posticipo del lunedì: “Preferisco avere più tempo per recuperare. Penso che le squadre che giocano in Europa League dovrebbero giocare di lunedì. Ma non è una scusa, abbiamo cambiato spesso i giocatori, più avanti sarà difficile”. L’allenatore della Roma non teme che il ko di Napoli abbia minato le certezze dei suoi ragazzi: “Prima è importante capire quello che non abbiamo fatto bene e quello che è successo a Napoli. Senza drammi e depressione, questo si crea fuori e non voglio che entri qui. Abbiamo capito quello che non è stato fatto bene e la squadra ha fiducia. Non è questo risultato che cambia la fiducia della squadra. L’atmosfera è buona, non c’è ragione per non avere fiducia”.

Match con lo Young Boys che dovrà essere un perfetto mix di gioco e risultato: “Il risultato è sempre la cosa più importante, ma è importante anche la prestazione della squadra. La squadra deve essere come normalmente è, deve giocare come fa normalmente, senza pensare al Napoli. Abbiamo finito la partita col Napoli, abbiamo finito le analisi di ciò che dobbiamo migliorare, ma questa è un’altra partita e giochiamo per vincere”.