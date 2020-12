Roma, Fonseca: “Nel secondo tempo sembravamo dei ragazzini. Dobbiamo crescere”

Paulo Fonseca ha commentato la prestazione della sua Roma, travolta per 4-1 dall’Atalanta: “Stasera abbiamo giocato un secondo tempo da ragazzini mentre nei primi 45′ siamo stati dei guerrieri. La squadra è stata poco aggressiva – dichiara sconsolato Fonseca ai microfoni di Sky Sport – , non è possibile un cambio di atteggiamento così evidente tra un tempo e l’altro, dobbiamo crescere molto. Le partite durano 90’ e noi ancora non riusciamo ad essere continui nell’arco della gara. L’ingresso in campo di Ilicic ha cambiato il match, gli abbiamo lasciato spazio e lui ha fatto quello che voleva”.