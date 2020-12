Roma, Fonseca: “Occhio al Torino, non merita questa classifica”. Poi la polemica sui calendari

La Roma è pronta a tornare in campo dopo la grande vittoria di Bologna di domenica scorsa. Il tecnico giallorosso, Paulo Fonseca, ha presentato la partita di domani contro il Torino di Giampaolo: “Parliamo di un club forte, la classifica non rispecchia i loro reali valori, sono sicuro che domani sarà un match difficile contro una squadra organizzata che prova sempre a giocare un buon calcio”. L’allenatore portoghese poi si sofferma sulla questione calendari: “Non riesco a capire perché solo noi giochiamo giovedì – dichiara Fonseca nella conferenza di vigilia – , a meno di 72 ore dalla partita successiva, mentre tutti gli altri club giocano oggi. Disparità di trattamento rispetto ad altre squadre? Per me è un discorso chiuso”.