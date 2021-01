Roma, Fonseca: “Vinto contro una squadra fortissima. Io ho sempre la valigia pronta. Dzeko…”

Mister Paulo Fonseca è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per analizzare la vittoria della sua Roma contro l’Hellas Verona: “Gli allenatori devono avere sempre la valigia pronta, sono stato sempre tranquillo e focalizzato sul mio lavoro. Nel primo tempo abbiamo fatto molto bene, facendo tre gol alla miglior difesa del campionato, l’Hellas Verona è veramente una squadra fortissima. La squadra sta lavorando e va tutta nella solita direzione, questo è molto importante. La Roma sta dimostrando che non dipende da un solo giocatore, abbiamo un’identità. Questo è buono. Non dipende soltanto dalla questione di Dzeko”.