Roma, Fonseca: “Vogliamo ripartire, ma occhio al Sassuolo. I risultati sono merito dei giocatori”

La Roma si è posta un imperativo: ripartire dopo la forte battuta d’arresto contro il Napoli. I giallorossi, dopo la vittoria europea contro lo Young Boys, mettono nel mirino il Sassuolo di De Zerbi, reduce dal ko contro l’Inter di Conte. Fonseca però sa che il Sassuolo arriverà a Roma con voglia di dare filo da torcere: “È una squadra che offensivamente è molto forte – dichiara Fonseca nella conferenza di vigilia – , mi aspetto una gara aperta con entrambe le squadre che vorranno avere il controllo della partita. Loro stanno molto bene, sono una bella realtà”.

NO A VERETOUT E SMALLING

Fonseca è ancora alle prese con alcuni infortuni, in particolare tra difesa e centrocampo: “Smalling e Veretout? Non sono pronti per la partita di domani, Smalling si è allenato oggi e speriamo di averlo per la prossima settimana. Veretout ho deciso di non rischiarlo, non sta ancora bene”. Poi sulla tanta concorrenza in campionato: “Il Sassuolo merita questo posto in classifica, ci sono 8-9 squadre forti in campionato e questo dimostra l’equilibrio che c’è ora in Serie A, non sono sorpreso. I meriti dei nostri risultati sono merito dei calciatori, non sicuramente miei”.