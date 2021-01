Roma, Fonseca: “Vogliamo vincere anche contro l’Inter, siamo in un bel momento”

L’allenatore della Roma Paulo Fonseca parla ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria di Crotone: “Siamo in un bel momento e stiamo giocando bene con questi giocatori. Mayoral al posto di Dzeko? Non è il momento di cambiare. Il nostro obiettivo è sempre quello di vincere, così proveremo a fare anche contro l’Inter. Mkhitaryan è uno dei calciatori più intelligenti che ho allenato, sa cercare spazio come pochi altri. L’incidente di De Sanctis? È stato un momento triste, ho saputo che l’operazione è andata bene e mi auguro che torni presto con noi”.