Roma-Hellas Verona, le formazioni ufficiali

Le scelte ufficiali dei due allenatori

Alle 18 scendono in campo Roma e Hellas Verona all'Olimpico. La squadra di Mourinho è reduce dal pareggio in trasferta contro il Sassuolo, mentre gli uomini di Tudor vogliono confermare la vittoria dello scorso turno contro l'Udinese. Il tecnico portoghese deve fare a meno di Zaniolo e schiera Abraham in attacco, con Maitland-Niles, Pellegrini e Afena-Gyan alle sue spalle. Gli scaligeri si presentano con Barak e Caprari alle spalle di Simeone. Ecco le scelte ufficiali dei due allenatori: