Roma, in uscita Kumbulla: diversi club di Serie A sul difensore

Il difensore albanese interessa ad alcuni club italiani

Marash Kumbulla è il nome caldo per il mercato in uscita della Roma. Il difensore albanese non è riuscito a confermare il pesante investimento fatto dal club: il giocatore è arrivato nella capitale per una cifra pari a 25 milioni di euro. Durante la su avventura, Kumbulla ha fatto fatica a mostrare le sue qualità messe in mostra in passato con l'Hellas Verona.