Roma, intervento riuscito per Zaniolo: il comunicato del club

È terminato poco prima delle 18 l’intervento al ginocchio di Nicolò Zaniolo, infortunatosi al legamento crociato nel match contro la Juventus. Ora inizia la fase di recupero per il centrocampista della Roma. Intanto sul sito del club giallorosso e sui social è uscito il comunicato: “L’intervento chirurgico eseguito a Villa Stuart dal Prof. Mariani e alla presenza del Responsabile Sanitario dell’AS Roma, Dott. Causarano, è tecnicamente riuscito. Il calciatore inizierà da domani la fase riabilitativa. Forza Nicolò!”.

LE PAROLE DI MAMMA FRANCESCA – La madre, Francesca Costa, ha commentato alla Gazzetta dello Sport come suo figlio ha passato le ultime ore: “Nicolò moralmente sta bene. Sorride, è tornato a scherzare come fa sempre. Ha capito che un infortunio del genere fa parte del gioco. È il suo lavoro. Glielo ha detto anche suo papà che di infortuni se ne intende. Non ha paura dell’operazione in sé, ma dell’anestesia. E a tutti quelli che incontra chiede: ‘Sei mai stato operato? Com’è l’anestesia? Fa male?’. Insomma, dai, è sereno. E anche noi lo siamo un po’ di più”.

IL MESSAGGIO DI MANCINI – Con il serio rischio di saltare gli Europei, poche ore fa è arrivato il rassicurante messaggio del ct italiano, Roberto Mancini, sui social: “Forza Nicolò! Ti aspetto in campo più determinato che mai”