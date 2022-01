Roma, l’annuncio di Borja Mayoral: “Sono positivo al Covid. Mi alleno in casa”

Il messaggio dell'attaccante giallorosso

Nella giornata di oggi la Roma ha comunicato la positività di due calciatori dopo il giro di tamponi molecolari effettuati nella giornata di ieri. Uno dei due giocatori è Borja Mayoral : l'attaccante spagnolo lo ha annunciato tramite una Instagram Stories sul suo profilo ufficiale. Il giallorosso non sarà dunque presente per la prossima sfida della squadra di Mourinho il 6 gennaio contro il Milan . Ecco il messaggio di Borja Mayoral:

"Ciao a tutti, oggi mi hanno comunicato di essere positivo al COVID-19. Io sto bene, isolato in casa e seguendo tutti i protocolli. Nel frattempo mi alleno in casa in attesa di poter tornare con la squadra".