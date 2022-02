Roma, Mourinho: “Abbiamo nove indisponibili. Rispetto per i Friedkin”

Le parole dell'allenatore giallorosso

"Nei nove indisponibili non c’è Zaniolo. Voi sapete più di me, l’allenamento è alle 17, la partita domani alle 18. C’è la condizione per aspettare. Sono un privilegiato, ho fatto più di 150 partite in Champions, adesso non mi lamento se gioco la Conference. Poi questa settimana non ho visto grandi partite. Real e Psg non mi sono piaciute. Inter-Liverpool una bella partita. Io non so se sono un grande comunicatore. Sono intelligente a sufficienza e sono sempre molto rispettoso con le proprietà. Per la famiglia Friedkin ho solo rispetto: personale e professionale. Il rispetto personale mi porta a un rapporto con loro dove nel privato possiamo cambiare idee ed esperienze. Nel mondo imprenditoriale non sono nessuno rispetto a loro. Nel calcio ho esperienza e loro hanno l’umiltà per parlare di tutto. La domanda la puoi fare, ma chi è l’allenatore che ti risponde. Quello che gli dico in privato non lo dico qui".