Roma, Mourinho: “Col Bodo episodio brutto. I più bravi siamo noi”

Le parole del tecnico giallorosso

"Quello che è successo giovedì scorso è una situazione fuori dal contesto, la partita è stata normale e anche il finale di partita è stato normale. E’ un episodio brutto ma completamente isolato dal contesto. Vogliamo giocare a pallone, il comportamento deve essere esemplare e per domani mi aspetto solo una partita di calcio. I più bravi siamo noi, ne sono convinto. Siamo forti e preparati, sono molto fiducioso dei miei. I tifosi? Mi ha fatto effetto anche quando c’era solo il 50% della capienza vedere la gente per strada che ci guardava nel tragitto tra Trigoria e l’Olimpico. Mi fa sempre effetto la passione della gente per il proprio club. Avendo adesso la possibilità di giocare con la capienza totale, pur non giocando per lo Scudetto, è bellissimo vedere questa passione. I giocatori devono rispondere e sentire la responsabilità, questa è passione pura. Mancini? E’ a posto, sarò a disposizione".