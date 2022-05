Roma, Mourinho: “Col Feyenoord per me è la finale più importante di tutte”

Le parole del tecnico giallorosso

FINALE PIU' IMPORTANTE - "Anche se il prestigio delle competizioni è diverso, questa per me è la più importante di tutte, perché le altre sono già giocate. Questa invece bisogna giocarla e bisogna vincerla. Abbiamo giocato quattordici partite e la finale sarà la quindicesima. Abbiamo iniziato ad agosto e viaggiato tanto, giocando qualche partita veramente difficile, con trasferte lunghe. Contro il Vitesse ci siamo qualificati solo al novantesimo. Poi ci sono state conseguenze sul campionato, perché giocare quattordici partite di giovedì e poi giocare subito un match di Serie A, quasi sempre contro squadre che avevano una settimana per prepararle ci ha causato perdita di tanti punti. Quando guardo la classifica di Serie A, mi vengono subito in mente le partite di giovedì e gli errori arbitrali. Questa Conference è stata dura, però se poi vinciamo la Coppa e si fa la storia, alla fine diciamo: 'Ok, bene', però bisogna vincerla. Dobbiamo fare di tutto".