Roma, Mourinho: “Contro la Salernitana i nostri attaccanti saranno i tifosi”

Alla vigilia della prima ufficiale, però, l’attesa era tutta per le parole dello Special One dal momento che il mercato non ha ancora consegnato all’allenatore l’attaccante tanto sospirato e indispensabile dopo il grave infortunio subito da Tammy Abraham all’ultima dello scorso campionato contro lo Spezia. Mou affronta inevitabilmente il tema, ma senza affondare troppo i colpi e anzi regalando subito il titolo della conferenza: “Conosciamo la situazione, venire qua a piangere non servirebbe. Sappiamo tutti che dal momento che abbiamo perso Abraham non è stato fatto nulla. La società fa quello che può, io pure. I nostri attaccanti domani saranno i tifosi, avremo bisogno di loro”.

Dopo aver assegnato alla Salernitana l’etichetta di possibile squadra rivelazione, Mourinho torna però all’attacco, prendendosela con il regolamento: “La Salernitana ha il potenziale per arrivare in Europa e ha un ottimo allenatore. Mi aspetto una gara difficile, anche se arriviamo da 40 giorni di lavoro molto buoni, senza infortuni. Le assenze di Pellegrini e Dybala saranno pesanti, ma non scopro nulla. Dico solo che iniziare una competizione con delle squalifiche per cumulo di cartellini gialli dalla stagione passata è assurdo fuori moda”.

Non manca un elogio al lavoro del gm Tiago Pinto per il lavoro svolto soprattutto in uscita: “I bilanci del mercato si fanno alla fine, però il campionato inizia adesso e non il 31 agosto... Non sono arrabbiato, cerco sempre di essere positivo. Io e la società abbiamo gli stessi obiettivi. Alcune cose sono state fatte bene, ad esempio fare 30 milioni di incassi in modo veloce e sotto pressione, anche se penso di aver dato un contributo anche io con i giocatori che all’inizio avevano poco valore. Paredes, Renato e Aouar sono tre giocatori che mi piacciono, però quante partite hanno giocato lo scorso anno? Sono contento anche di Llorente e Ndicka, ma non voglio dimenticare Ibanez, che per noi è stato molto importante".