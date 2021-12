Roma, Mourinho: “Sogno di vincere la Conference League. Rispettiamo il CSKA”

Le parole dell'allenatore giallorosso in conferenza stampa

José Mourinho ha parlato in conferenza stampa prima della sfida di domani di Conference League contro il CSKA Sofia. Ecco le parole dell'allenatore della Roma: "Con l'Inter abbiamo lasciato fuori tutti i giocatori che erano infortunati, non abbiamo recuperato nessuno per questa partita. Lasceremo anche qualcun altro fuori perché abbiamo tante partite e tanti giocatori con problemi e non possiamo rischiare con tutti. Giocheremo con la squadra più forte possibile. Avremo una struttura con 4-5 giocatori che giocano sempre. L'obiettivo non cambia: rispettiamo il Cska, ma vogliamo vincere".