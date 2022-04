Roma, Mourinho: “Vittoria grazie alla panchina. Champions? La Juve è lontana”

Le parole dell'allenatore giallorosso

"Abbiamo cambiato la partita con gente fresca con tre cambi. La Salernitana ha dato tutto quello che aveva e che non aveva. Per loro difficile sostenere intensità difensiva per novanta minuti. Anche se non abbiamo giocato bene, ci siamo meritati la vittoria perchè abbiamo dimostrato di voler vincere. I nostri giocatori devono sentire più responsabilità per i nostri tifosi. Sapere che anche giovedì lo stadio sarà pieno è fantastico. Mi è piaciuto tanto anche dell'appoggio dei tifosi della Salernitana: amore e passione. Oggi vittoria dei ragazzi della panchina. Champions? Non ci credo, la Juventus è troppo forte. C'è un campionato tra il primo e quarto posto e un altro tra il quinto e l'ottavo".