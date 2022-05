Roma, Mourinho: “Vogliamo la finale di Conference. Serve la spinta dei tifosi”

Le parole del tecnico giallorosso

IL MATCH - "Domani spero che l'aspetto emozionale possa mettere i miei in uno stato d'animo altissimo che li possa aiutare a vincere la partita. Vogliamo andare in finale e mettere in campo tutto ciò che abbiamo. Domani sarà la 14a partita in Conference League. Non ci siamo mai fermati giocando ogni giovedì e domenica in campionato con tutte le difficoltà del caso. Siamo qui come squadra che andrà domani a combattere. Quello che ha fatto il Leicester è fantastico. Dopo quel successo è cresciuto a ogni livello. Adesso può avvalersi di una delle infrastrutture migliori d'Europa. Congratulazioni a questo club. Rodgers non mi sorprende. Col Liverpool dimentica quello che ha fatto. Con molte meno risorse di quelle attuali, ha ottenuto risultati straordinari".