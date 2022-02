Roma, Mourinho: “Zaniolo rimarrà con noi fino al 2024. Pellegrini non convocato”

Le parole dell'allenatore giallorosso

"Le parole di Thiago Pinto sono assolutamente normali. È difficile per un dirigente onesto e diretto, uno che non vende fumo, dire che un calciatore resterà al 100% anche nella prossima stagione. Potrebbe avere effetti negativi anche sul calciatore stesso. Per me la parola d'ordine deve esser maturità, da tutti i punti di vista. Se vogliamo continuare a migliorare, i calciatori importanti devono restare sempre con noi. E lui come minimo sarà un nostro giocatore fino al 2024. Pellegrini? Non è ancora pronto per giocare".