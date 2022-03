Roma, Shomurodov: “Vorrei giocare di più. Mourinho? Rapporto diverso da prima”

Le parole dell'attaccante uzbeko

"Sono sempre di buon umore quando vengo al ritiro della nazionale. Chiaramente non sono soddisfatto di come stanno andando le cose con la Roma, avrei voluto giocare di più. Cosa mi ostacola? Non lo so, probabilmente non sto andando abbastanza bene. Il mio rapporto con Mourinho è peggiorato? No, va tutto bene. Come sempre. Forse ora non è più come in precedenza, ma va bene. Il mio futuro? Ho un contratto. Se gioco, rimarrò. Ma non ho intenzione di passare molto tempo in panchina. L’eventuale ritorno di Abraham in Inghilterra potrebbe influenzare la mia decisione? Non credo che accadrà".