Roma, un calciatore positivo al Covid

Novità in casa giallorossa

Nella giornata di oggi, un calciatore della Roma è risultato positivo al Covid, a seguito di un tampone molecolare. Non è stata ancora resa nota l'identità del giocatore che non sarà a disposizione di Mourinho. I club giallorosso fa sapere che quest'ultimo sta bene e si trova in isolamento domiciliare. Questo il comunicato ufficiale della società: