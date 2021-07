Roma, Wanda Nara tratta per Mauro Icardi

Il calciatore del Psg è molto gradito al tecnico giallorosso

La dirigenza della Roma è impegnata in queste ore a cercare di rinforzare l'organico del tecnico Josè Mourinho. La società giallorossa sta pensando al difensore del Barcelona Clément Lenglet. Il club giallorosso ha presentato ai catalani un'offerta di circa 15 milioni di euro. I blaugrana avrebbero chiesto 25 milioni di euro per il francese. Ma il colpo per i capitolini è certamente Mauro Icardi.