Roma, Fonseca: “Il Napoli una delle squadre più forti in Italia, ma noi siamo pronti”

Dopo l’importante qualificazione ai quarti di finale di Europa League per la Roma è già il momento di rituffarsi nel campionato. I giallorossi domani sono attesi dal big match con il Napoli e Fonseca ha così presentato la partita: “Siamo pronti per la partita, abbiamo gestito alcuni giocatori e siamo in grado di fare bene. Non voglio alibi, la squadra deve essere motivata e lo è. Mi aspetto una buona prestazione”. Fonseca passa al resoconto degli infortuni: “Smalling non dovrà operarsi, ma sia lui che Mkhitaryan domani non saranno a disposizione. Stanno recuperando bene, a breve torneranno. Stiamo gestendo i giocatori giorno per giorno, ma stanno bene. Napoli? E’ una squadra che ha battuto il Milan, per me sono una delle più forti in Italia. Amano avere iniziativa e sanno difendere molto bene”.