Roma, Fonseca: “Non ho mai vinto un derby, ma stavolta voglio farlo. Qui c’è una società ambiziosa”

Il mister della Roma Paulo Fonseca ha presentato in conferenza stampa il derby di Roma, partita che il tecnico portoghese non ha mai vinto nella prima annata in giallorosso: “Però non ho neanche perso, sappiamo quanto è importante la partita per i nostri tifosi. Vogliamo vincere”. Fonseca poi si unisce ad Inzaghi, che ha parlato di derby più triste senza i tifosi: “Non è mai un vantaggio giocare con gli spalti vuoti, noi abbiamo molta voglia di tornare a vedere il pubblico allo stadio. Progetto? Tiago Pinto ha parlato di progetto a medio e lungo termine, ma questa è una società ambiziosa che ha voglia di far bene già da ora”.