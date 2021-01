Roma, Fonseca: “Non si possono regalare due gol in questo modo. Partita persa nel primo tempo”

Il mister della Roma Paulo Fonseca analizza i motivi della disfatta nel derby ai microfoni di Sky Sport: “Dopo il secondo gol subito è stato difficile rientrare in partita. Le due situazioni delle prime reti della Lazio erano facilmente gestibili. La partita si può riassumere tutta nel primo tempo, abbiamo subito due reti che non vanno prese. In occasione del primo gol Ibanez non aveva bisogno di aiuto. Non è vero che ci è mancato coraggio, la Lazio è una squadra che si sa chiudere bene, noi abbiamo girato il pallone senza far male. Loro sono forti in contropiede e noi dovevamo farci trovare più pronti”.