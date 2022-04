Ronaldinho esalta Mbappé: “E’ da Pallone d’Oro. Credo che debba restare al Psg”

Le parole dell'ex attaccante brasiliano

Ronaldinho , ex fuoriclasse brasiliano, in una intervista ad Amazon Prime Video ha esaltato le qualità di Kylian Mbappé dando anche un consiglio al francese sulla sua permanenza al Psg . Queste le sue parole:

PALLONE D'ORO - "Penso che Mbappé stia giocando molto bene. È un ragazzo ancora molto giovane, ha delle caratteristiche che ammiro molto perché abbina forza, tecnica e velocità. Mi sarebbe piaciuto giocare con lui. Perché penso che siamo complementari per caratteristiche. Mi è sempre piaciuto scambiare il pallone e lanciare in velocità calciatori nello nello spazio. E credo che per il nostro modo di giocare ci saremmo trovati a occhi chiusi. È meraviglioso vederlo giocare, spero diventi il ​​miglior giocatore al mondo e possa presto vincere il Pallone d’oro".