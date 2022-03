Ronaldinho: “Se fischi Messi, chi devi applaudire? Mbappé rimane al Psg”

Le parole dell'ex fuoriclasse brasiliano

"Penso sia difficile per Messi, perché è arrivato in questa stagione dopo tanti anni in un calcio completamente diverso, in un club che ha giocato sempre allo stesso modo. Manca solo l'adattamento, ma il resto verrà naturalmente. È normale. Ha solo bisogno di tempo. Non capisco. Se fischi Messi, non c'è più niente! Se fischi per il migliore del mondo, a chi applaudire? Non capisco… Penso che Mbappé rimarrà. Ma con il calcio possono succedere molte cose in fretta. Ma loro insieme possono fare qualcosa di bello. Voglio vedere tutti i miei amici felici, ovunque. Ma se tutti e tre rimanessero (Messi, Neymar, Mbappé, ndr), sarebbe fantastico per chi ama il calcio. I tre migliori giocatori del mondo insieme, è ciò che tutti gli amanti del calcio vogliono vedere".