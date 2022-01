Rooney dice no alla panchina dell’Everton: “Ho un lavoro importante al Derby County”

Le parole dell'ex attaccante dello United

L' Everton ha recentemente esonerato Rafa Benitez dall'incarico da allenatore. Il club inglese è tuttora alla ricerca di nuovo manager e nelle ultime ore si erano fatte insistenti le voci su una sfida a due tra i due ex giocatori inglesi Wayne Ronney e Frank Lampard . L'ex United è l'attuale tecnico del Derby County e ha fatto sapere che non lascerà la panchina per approdare ai Toffees. Ecco le sue parole in conferenza stampa:

"L’Everton ha contattato il mio agente e mi ha chiesto di fare un colloquio per il lavoro. L’ho rifiutato. Credo che sarò un manager in Premier League e sono pronto al 100%. E se questo accadesse con l'Everton un giorno in futuro, sarebbe assolutamente fantastico. Ho un lavoro al Derby, che per me è importante. Si sono messi in contatto con il mio agente e lui ha informato gli amministratori. Ammetto che è stata una decisione difficile per me rifiutare".