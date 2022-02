Rooney: “Ho avuti problemi con l’alcol. A 18 anni mi sentivo il migliore al mondo”

Il racconto di Wayne Rooney

Wayne Rooney , allenatore del Derby County , si è raccontato apertamente in un documentario senza censura. La BBC ha raccolto le prime anticipazioni di "Rooney", in onda su Amazon Prime. Ecco il racconto dell'ex calciatore inglese:

I PROBLEMI CON L'ALCOOL - "Dieci, 15 anni fa, non si poteva entrare in uno spogliatoio e dire: 'Ho problemi con l'alcol, ho problemi mentali'. Semplicemente non si poteva. Possono essere state le ragazze, o guidare da ubriaco, tutte cose che ho fatto. Avrei potuto uccidere qualcuno o morire io stesso. Stavo davvero attraversando un brutto momento. Sapevo che avevo bisogno di aiuto, per salvare me stesso e la mia famiglia. Un giorno attraversavo la strada con una bottiglia di sidro. Il mio allenatore del tempo, Colin Harvey, mi vede e mi lascia passare. Il giorno dopo mi prende da parte e mi dice: 'Sei il più grande talento che abbia mai visto alla tua età, non sprecarlo'".