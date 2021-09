Rooney: “Non seguirò debutto bis di Cristiano Ronaldo. Ho un giorno libero e…”

L'ex Red Devils sull'esordio del portoghese nel weekend

C'è grande attesa in casa Manchester United per quello che potrebbe essere il debutto bis di Cristiano Ronaldo con la maglia Red Devils. Tutto fa pensare che il portoghese possa esordire contro il Newcastle sabato 11 settembre. E se la maggior parte dei fan farà di tutto per vederlo, c'è chi come Wayne Rooney , storico ex calciatore nonché compagno di squadra di CR7, sa già che non guarderà la partita. Non una mancanza di interesse ma degli impegni decisamente più importanti... con i suoi figli.

Come riporta il Daily Express, Rooney, attuale allenatore del Derby County, ha detto: "Tutti sanno quando ami il Manchester United e quanto lo segua ancora, ma no, non vedrò il debutto di Cristiano Ronaldo sabato. Ho un giorno libero e i miei due figli hanno le loro rispettive gare casalinghe. Quindi penso proprio che farò loro da autista e andrò a vedere le loro partite". E ancora su CR7: "Penso che il ritorno di Cristiano sia una cosa positiva. è ancora tra i migliori anche se per lui non sarà facile come in Spagna e in Italia. Ma ripeto, è ancora tra i migliori al mondo e farà bene".