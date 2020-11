Rose: “L’Inter è obbligata a vincere, non vogliamo permettere che accada”

Borussia Moenchengladbach-Inter ha tutto il sapore di una finale, specie per l’Inter, chiamata a vincere per alimentare gli ultimi sogni di qualificazione nel girone di Champions. Il tecnico dei tedeschi, Marco Rose, sa che la squadra di Conte ha un solo risultato: “Il sorteggio con Inter e Real Madrid è stato durissimo . dichiara Rose ai microfoni di Sky Sport – . A Milano, nella prima partita, abbiamo impiegato parecchio tempo per esprimerci come volevamo e alla fine ci siamo riusciti”. Non manca un giudizio su Lukaku, vero spauracchio dei tedeschi: “Lukaku è un giocatore straordinario, sul quale devi difendere sempre in maniera ottimale. L’Inter deve vincere e arriverà preparata al massimo per raggiungere questo obiettivo. Dobbiamo fare in modo che ciò non avvenga”.