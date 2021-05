Rudi Garcia lascia il Lione: “Mia avventura termina qui”

Il tecnico francese annuncia l'addio al club

Nulla da fare per il Lione, sconfitto all'ultima giornata di Ligue 1 dal Nizza. Delusione soprattutto in riferimento allo stop del Monaco che avrebbe permesso alla squadra di Rudi Garcia di conquistare il terzo posto che sarebbe valso l'accesso al preliminare di Champions League.

Amarezza incredibile per l'ex tecnico della Roma che, al fischio finale, come riporta Goal, ha annunciato di voler salutare l'OL, allenatore dall'ottobre 2019. "Siamo molto delusi, è uno scenario da incubo", ha ammesso Rudi Garcia. "Questa è stata la mia ultima partita alla guida del Lione. Mi sarebbe piaciuto lasciare il club in Champions League, ma l'avventura finisce qui".