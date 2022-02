Rudiger: “Rinnovo col Chelsea? Non dipende solo da me. Voglio vincere la Premier ma…”

Parla il difensore che non trova un accordo per il prolungamento del contratto

Il Chelsea ha appena trionfato al Mondiale per Club, alzando al cielo l'ambito trofeo. Eppure, la festa per il successo è già alle spalle con diversi impegni tra campionato, Champions e questioni di mercato...

Proprio a proposito dei rumors su trattative, rinnovi e possibili addii, ha parlato al The AthleticAntonio Rudiger. Il difensore Blues non ha ancora trovato l'accordo per il prolungamento di contratto e potrebbe trovarsi ad essere un parametro zero in estate.

CONTRATTO - "Io sono felice al Chelsea e penso si possa vedere anche da quello che faccio in campo", ha esordito il difensore. "Penso che anche dall'esterno si possa vedere quanto sono felice qui, soprattutto per il modo in cui gioco. La mia permanenza non dipende solo da me, ci sono altre persone che devono prendere decisioni".

AMBIZIONE - Rudiger ha poi proseguito con parole che sembrano di uno che ha tutta l'intenzione di restare al Chelsea: "Abbiamo vinto il Mondiale per Club e vogliamo provare a vincere anche la Premier League. Io voglio vincerla. Il Manchester City sta mostrando un livello davvero molto alto e noi dobbiamo provare ad arrivare a quello stesso livello per poter competere in un torneo che è come una maratona".