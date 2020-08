Rui Costa: “Sapevamo Pirlo sarebbe diventato allenatore. Non gli auguro di vincere il campionato perché…”

Nella giornata di ieri è iniziata la nuova avventura di Andrea Pirlo come mister della Juventus. C’è tanta attesa nel vedere il Maestro all’opera alla guida del club bianconero. A parlare della novità in casa juventina e delle vicende del calcio italiano, è stato l’ex Fiorentina e Milan Rui Costa intervenuto ai microfoni di Goal.

Rui Costa: “Non gli auguro di vincere scudetto perché…”

“Sia io che tutti i nostri compagni credevamo diventasse un allenatore”, ha commentato Rui Costa su Pirlo. “Lui ha una visione straordinaria del calcio. Ci si aspettava che Pirlo, quando ha smesso di giocare, sarebbe diventato un grande allenatore. Entrerà da una porta molto grande. Spero che abbia successo, perché se lo merita”. E poi anche una battuta: “Non posso augurargli tutto il meglio, perché se vince il campionato è segno che il Milan non vincerà (ride ndr). Come suo collega, per la nostra grande amicizia, gli auguro tanto successo. E avrà quel successo, ne sono sicuro”.

Infine un parere anche sul mercato e il futuro di Messi: “Non sono nella testa di Messi, figuriamoci in quella del presidente del Barcellona per sapere cosa succederà, parlo solo da tifoso e amante del calcio: credo che la storia di Messi sia così bella dentro il Barcellona da continuare e finire così. È solo la mia opinione personale. La storia tra il Barcellona e Messi finirà così, insieme”.

INCIDENTE PICCANTE PER LA COMPAGNA DI UN CALCIATORE