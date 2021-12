Rummenigge: “Dybala e Chiesa vicini al Bayern Monaco. Scudetto? Spero nell’Inter”

Le parole dell'ex vicepresidente del Bayern Monaco

CHIESA E DYBALA - "Dopo Bonucci e Chiellini, in Nazionale è il mio preferito. Federico è diverso da Ribery e Robben, anche se in qualche strappo un po’ ricorda Arjen. Chiesa ha dribbling e tiro. È vero, al Bayern avevamo pensato a lui quando era alla Fiorentina. Adesso io non sono più dirigente, ma credo che come ali siano a posto. Quando Dybala era a Palermo, prima del passaggio alla Juventus, lo valutammo parecchio anche noi. È un talento formidabile, però alterna alti e bassi".

CHIELLINI E BONUCCI - "Bonucci e Chiellini sono stati capaci di vincere l’Europeo con l’Italia quasi da soli. Oltre che un campione, Chiellini è una persona per bene e preparata: l’ho appurato di persona anni fa quando Giorgio venne a Monaco per curarsi dal medico del Bayern. Personaggi come lui fanno la differenza in campo e possono farla anche come dirigenti". ​