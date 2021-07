Russia, è Karpin il nuovo ct al posto di Cherchesov

Il nuovo commissario tecnico attualmente allena il Rostov

Il futuro commissario tecnico della nazionale russa sarà Valery Karpin che prenderà il posto del dimissionario Stanislav Cherchesov. Si spengono le altre voci di altri allenatori tra cui gli italiani Antonio Conte e Fabio Capello. La Federcalcio dell'ex Unione Sovietica ha scelto l'attuale allenatore del Rostov. La firma del contratto dovrebbe avvenire lunedì 26 luglio. Karpin è alla guida del Rostov dal 2017 e la sua migliore stagione è stata quella del 2019/20, finito quinto e guadagnandosi il diritto a giocare in Europa League. In passato ha allenato lo Spartak di Mosca per cinque anni. La prima partita della nazionale russa con Karpin in panchina si giocherà il 1° settembre contro la Croazia allo stadio Luzhniki.